Celebración do 25 Aniversario do Concello de Cariño

O próximo sábado 27 de Abril terá lugar a celebración do XXV Aniversario da Segregación do Concello de Cariño. Haberá actividades variadas dende pola mañá ata a noite, e cóntase para festexar esta data tan sinalada para tódos/as cariñeses/as coa participación e a colaboración de toda a veciñanza. Comezaremos ás 10.30 da mañá cun percorrido ciclista por tódalas parroquias do Concello. Tamén pola mañá, se o tempo o permite, haberá xogos para os máis pequenos na zona do paseo marítimo. Pola tarde teremos na Praza Roxa actuacións das distintas agrupacións musicais do Concello, que seguirán ata pola noite con concertos dos nosos grupos e música ata a madrugada.