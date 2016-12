Volta ciclista a Cariño

celebración do 25 Aniversario como Concello

O próximo sábado 27 de abril, dentro da programación de actividades de, terá lugar un percorrido ciclista que levará a aquelas persoas que queiran participar por tódalas parroquias do noso municipio. A rota, que sairá ás 10.30 da mañá da Praza Roxa, irá percorrendo Cariño, A Pedra, Sismundi, Landoi, Feás, e tamén Figueiroa, para volver de novo ó punto de partida. Para participar é necesario cubrir a ficha de inscrición e entregala antes do 25 de abril na casa da cultura ou enviala debidamente asinada por correo electrónico a deportes@concellodecarino.com A inscripción é gratuíta e está aberta a todas aquelas persoas de 15 ou máis anos de idade (ou que os cumpran ó longo deste ano 2013). Para nenos e nenas haberá ó longo da mañá distintos xogos na zona do paseo marítimo.