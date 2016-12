Melloras nas vias publicas de Ortigueira

Acabanse de poñer en marcha os traballos de acondicionamento de camiños públicos municipais de Ortigueira incluídos no programa de "Proxectos estratéxicos de infraestruturas non medio Rural de 2012". En total, o Concello de Ortigueira recibirá 99.900 euros deste plan, cofinanciado polo Ministerio de Agricultura e a Xunta de Galicia, que o goberno de Rafael Girón vai destinar a executar actuacións de mellora da seguridade vial en doce parroquias. Ou Concello optou por optimizar as vías públicas xa existentes, en lugar de construír novas infraestruturas que, a medio prazo, provocarían un aumento dos custos de mantemento da extensa rede municipal de pistas. A primeira actuación, destinada a potenciar a seguridade vial, en materializarse será a rexeneración do vial de acceso á igrexa de Cuiña dende a AC 862. A estas uniranse outras 16 intervencións de diferente tipo (mellora de pavimentación, limpeza e acondicionamento de cunetas) noutros tantos camiños públicos do municipio. O catálogo de obras inclúe melloras nos seguintes puntos da rede: estrada a Monte (Senra); acceso ao lugar de Cancelas (Barbos); estrada a Netos e Tellas (Mera de Arriba); acceso a muiño do Lago (Espasante); vial de Pena do Vilar ao Castelo e camiño entre Viñán- Tallabragas e Mineixa (San Adrián); Igrexa de San Salvador a cruzamento con Castrillón (San Salvador de Couzadoiro); pista Xiloi a Penapicada e Cruzamento do río a Corta e Ourado (Loiba); camiño entre a Igrexa de San Cristóbal de Couzadoiro e o depósito de auga; vial Alto dous Furoces- Entornacarros (Céltigos); vial Riomaior, Sortella e Nogueirido (Senra); estrada de Mañón a Pontevella (Mosteiro); pista entre A Rocha- Cruce de Inxertos e acceso á Fonte (San Claudio).