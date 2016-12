A crisis non toca fondo en Cariño

A crise e a proliferación de grandes superficies comerciais en cidades como Ferrol ou A Coruña parecen ser as causas principais do peche de negocios en Cariño. O fenómeno acelerouse O supermercado Claudio, situado na céntrica avenida dá Constitución baixou o enreixado. Levaba preto de tres anos en mans do actual responsable e contaba con seis empregados. A crise e a proliferación de grandes superficies comerciais en cidades como Ferrol ou A Coruña parecen ser as causas principais do peche de negocios en Cariño. Non foi o unico en pechar nos dous últimos anos desapareceron dunha vintena de tendas e bares. Algúns dos locais clausurados foron reabertos por outros propietarios ou arrendatarios, que tamén acabaron por cesar na actividade. Varios comercios deixaron de funcionar ao xubilarse os seus donos e non atopar a ninguén para facerse cargo da xestión.