Ortegal zoa de sombra

Os habitantes do rural da comarca de Ortegal son os máis prexudicados pola persistencia das chamadas zonas de sombra. As estacións despregadas nestes municipios deberían garantir unha boa conexión, pero non e asi. Un par de metros antes de chegar á Vila de Bares, no municipio de Mañón, desde o porto ou desde O Barqueiro, pérdese a cobertura de telefonía móbil. O mesmo ocorre na contorna da ponte de Ribeiras do Sor ou nos núcleos de Porto (A Barqueira) ou Vila dá Igrexa, en Cerdido, e en distintas áreas do interior de Ortigueira. A esperanza esta no proxecto de ampliación da banda larga móbil en poboacións de menos de mil habitantes completarase nas próximas semanas e debería carrexar melloras notables na cobertura das zonas rurais, antes de que finalice o primeiro cuadrimestre de 2013