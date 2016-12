Os veciños protagonistas do Concello

O Concello de Cariño pretende regular a participación dos veciños a través dunha ordenanza, un texto que teran todos os grupos municipais para que realicen as súas achegas. Entre as medidas previstas, incorpora a creación dun conselo local, no que estean representadas todas as asociacións do municipio. Funcionará como un órgano consultivo, coa celebración de asembleas periódicas, para que vos cidadáns podan plantexar ás súas necesidades directamente ao goberno local. A ordenanza tamén estipulará un prazo máximo de contestación por parte do Concello ás peticións que formulen os veciños. Unha utopia na que soña a Alcaldia, e que esperemos sexa unha realidade en breve, é a participación directa dos veciños na elaboración dos presupostos municipais.