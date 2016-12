Cerradas as praias de Fornos e Basteira

A Cruz Vermella pechou ao baño a última hora da tarde do luns as praias de Basteira e Fornos, pola presenza da coñecida como "Carabela portuguesa", tamén chamada "Auga mala". O pasado luns apareceron varios exemplares desta especie nos areais do municipio cariñés. En concreto, na praia de Fornos retiráronse seis e cinco na de Basteira. As picaduras destes bichos son máis extensas e dolorosas que as das augamares e xeralmente requiren que se derive a atención na praia a centros hospitalarios. Ante a posibilidade da chegada de máis "Carabelas portuguesas", decidiuse pechar o público estas zonas de baño, para previr posibles picaduras. A pesar de que onte non se avistou ningún exemplar máis, a medida mantense, polo momento.