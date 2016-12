O vindeiro sábado 10 de novembro celebrarase a quinta edición do Encontro de mulleres do rural. A xuntanza terá lugar no Restaurante La Ría (Ponte Mera) e consistirá nun xantar con música en directo. Os participantes recibirán ademais un agasallo. Servizos Sociais dos Concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira son os organizadores do evento, con a colaboración de empresa GADISA.